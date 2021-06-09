أخبار عاجلة

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
«ملابس» فى «الطريق».. أهالى يلقون بملابسهم المستعملة للمحتاجين فى «الشوارع».. ومخاوف من انتشار العدوى -
السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في إثيوبيا -
صراع على «الملكية الفكرية» بين الصين ونيوزيلاندا بعد ظهور آلاف الأفدنة غير القانونية -
الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

غانتس مهددا لبنان: الحرب المقبلة ستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق

Print
غانتس مهددا لبنان: الحرب المقبلة ستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق غانتس مهددا لبنان: الحرب المقبلة ستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق

جي بي سي نيوز :- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بيروت بأن الحرب المقبلة مع لبنان ستكون "في أرض العدو"، وأن "أضرارها ستكون جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق".

وفي كلمة له خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ21 لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، قال غانتس: "الحرب التي ستبدأ في لبنان ستكون في الأساس في أرض العدو، وستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق".

وأضاف أن "إسرائيل ستكون على استعداد دائم للقتال من أجل حماية مواطنيها، وستستخدم دائما كل الوسائل المتاحة لها لإعادة أبنائها إلى الوطن في لبنان وغزة وفي كل مكان".

وتابع: "لبنان بحاجة لأن يعرف أن ما شهدته غزة قبل أسابيع هو مجرد غيض من فيض".

واعتبر أن "الدولة اللبنانية ترعى منظمة إرهابية تخون مواطنيها وحقهم في العيش في رخاء وأمن".

وقال: "كما ثبت تاريخيا مع دول أخرى في منطقتنا، فإن الحرب ليست بالضرورة مصيرية".

وأشار إلى أنه "من الممكن إنهاء عقود من القتال الذي لم يتوقف أبدا، إذا كان لدى لبنان فقط القيادة التي تريد ذلك".

وتابع: "من الممكن تحقيق التعاون الاقتصادي وعلاقات حسن الجوار بين الشعوب وحتى السلام".

المصدر: ROTTER

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"