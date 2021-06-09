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أمطار "الحوية" بالطائف تجذب الزوار للتنزه و"المدني" يحذر من الأودية

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أمطار "الحوية" بالطائف تجذب الزوار للتنزه و"المدني" يحذر من الأودية أمطار "الحوية" بالطائف تجذب الزوار للتنزه و"المدني" يحذر من الأودية
شملت الأحياء السكنية وطريقي "السيل والرياض"

أمطار

تشهد "الحوية" شمال محافظة الطائف هطول أمطار متوسطة، شملت الأحياء السكنية وطريقي "السيل والرياض"، في ظل وجود فرق الدفاع المدني ودوريات المرور بالميدان؛ لمتابعة حركة السير ومباشرة البلاغات الطارئة.

وجذبت الأمطار التي تشهدها المحافظة الزوار للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، في أوقات سابقة، المواطنين والمسافرين، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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