أخبار عاجلة

الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي -
أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية

Print
أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية
اتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات

أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية

كثفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في نطاق بلدية الغزة الفرعية.

جاء ذلك في إطار جهودها للرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وحرصها على كل ما يمس صحة المواطنين.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تدنٍّ في مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، واتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ولفتت إلى إتلاف 13 حبة دجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 9 كغم خضراوات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"