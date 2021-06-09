وزير الداخلية: "بروق" رفيق أمن لعقد الاجتماعات.. شكراً "سدايا"

★ ★ ★ ★ ★

بعد تجربته الشخصية للمنظومة.. وقدّم الشكر لفريق التقنية بالوزارة

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز: بتجربة شخصية كانت "منظومة بروق" رفيقًا آمنًا لعقد الاجتماعات وتيسير الأعمال.

وأضاف وزير الداخلية عبر حسابه في "تويتر" ظهر اليوم: شكراً "سدايا" وشكراً لفريق التقنية في الداخلية.

وتُعد "بروق" منصـة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال مركز المعلومات الوطني؛ الذراع التشغيلية لسدايا، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بُعد حصراً للمؤسسات الحكومية بشكلٍ عام، وقيادات الدولة بشكلٍ خاص، بمستويات عاليةٍ من الأمان والموثوقية، وهي تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، وتختصر الوقت والجهد اللازمين لتنظيمها.

واستطاعت المنصة استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة في شهر مارس الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أنها تستخدم لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك، إلى جانب عديد من الاجتماعات المهمة للجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وتعمل "سدايا" على تشغيل منصة "بروق" من خلال الكوادر الوطنية الشابة ذات الكفاءة العالية، والتي تعمل بشكل متواصلٍ من أجل تمكين الجهات الحكومية وتعزيز تواصلها عن بُعد مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وعقد الاجتماعات بكل أمانٍ وموثوقية، تحقيقاً لأحد أبرز الأهداف التي أنشئت من أجلها المنصة، والتي تتمثل في الحرص على دعم استمرارية الأعمال خلال الظروف الطارئة، كالفترة التي نشهدها حالياً.‎

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز