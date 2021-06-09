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"المنافسة" تدعو إلى الاطلاع على مسودة دليل فحص الاندماج والاستحواذ

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"المنافسة" تدعو إلى الاطلاع على مسودة دليل فحص الاندماج والاستحواذ "المنافسة" تدعو إلى الاطلاع على مسودة دليل فحص الاندماج والاستحواذ
انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها

دعت الهيئة العامة للمنافسة، المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، إلى الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات.

وأوضحت الهيئة، أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم؛ يأتي انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها؛ مبينة أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارون القانونيون؛ لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة الرابط التالي: https://tinyurl.com/xwu3fzej.

وذكرت أن استقبال الآراء والمقترحات حول المسودة، يكون عبر البريد الإلكتروني: info@gac.gov.sa، ومهلة استقبال المرئيات تنتهي بتاريخ 20 يونيو 2021م.الهيئة العامة للمنافسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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