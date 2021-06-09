أخبار عاجلة

أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجنبًا للشائعات.. "الجوازات" تنوّه بضرورة متابعة أخبارها عبر منصاتها الرسمية

Print
تجنبًا للشائعات.. "الجوازات" تنوّه بضرورة متابعة أخبارها عبر منصاتها الرسمية تجنبًا للشائعات.. "الجوازات" تنوّه بضرورة متابعة أخبارها عبر منصاتها الرسمية
عبر حساباتها بمواقع التواصل وموقعها الإلكتروني للتحذير من المعلومات غير الدقيقة

تجنبًا للشائعات..

نوّهت الجوازات ، بضرورة الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وعبر قنواتها الرسمية؛ تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة.

وحددت الجوازات قنواتها الرسمية المتمثلة في: (سناب شات، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام) بجانب موقعها الرسمي على الإنترنت www.gdp.gov.sa وموقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفتت الجوازات إلى أنه يمكن استقبال استفسارات الجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، عبر البريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة