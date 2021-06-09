تجنبًا للشائعات.. "الجوازات" تنوّه بضرورة متابعة أخبارها عبر منصاتها الرسمية

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عبر حساباتها بمواقع التواصل وموقعها الإلكتروني للتحذير من المعلومات غير الدقيقة

نوّهت الجوازات السعودية، بضرورة الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وعبر قنواتها الرسمية؛ تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة.

وحددت الجوازات قنواتها الرسمية المتمثلة في: (سناب شات، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام) بجانب موقعها الرسمي على الإنترنت www.gdp.gov.sa وموقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفتت الجوازات إلى أنه يمكن استقبال استفسارات الجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، عبر البريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa.