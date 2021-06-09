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أمانة جدة تغلق 35 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 35 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة جدة تغلق 35 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
نفّذت 4200 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 35 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4205 جولات رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية. وقد أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 72 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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