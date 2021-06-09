مأرب.. مجزرة الحوثي واغتيال "ليان" تتفاعل بإغلاق للحدائق ووقفات احتجاجية

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ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية وراح ضحيتها 21 مدنيًّا بينهم الطفلة

نفّذ العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، وقفة احتجاجية؛ تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 21 مدنيًّا بينهم الطفلة "ليان طاهر" ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة "ليان" المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم؛ معبرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.

كما أعلنت إدارة حديقة مأرب لاند، عن إغلاق أبوابها أمام الزوار تضامنًا مع أسرة الطفلة ليان طاهر، وتنديدًا بالقصف المستمر لمليشيا الحوثي على الأحياء المدنية في مدينة مأرب، واستهدافها المتكرر للمدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية، قد استهدفت محطة وقود في حي الروضة؛ مما أدى إلى مقتل 21 مدنيًّا وإصابة آخرين، واحتراق 7 سيارات، وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.