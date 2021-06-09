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"الشؤون الإسلامية" تُباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على جمعيات الدعوة

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"الشؤون الإسلامية" تُباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على جمعيات الدعوة "الشؤون الإسلامية" تُباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على جمعيات الدعوة
"آل الشيخ" نوّه بما تحظى به جمعيات توعية الجاليات من دعم للقيام برسالتها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- توزيع مليون نسخة من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من عشر لغات عالمية، إلى 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناطق المملكة؛ دعمًا لأنشطتها الفنية؛ حيث سيتم التوزيع والشحن وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار .

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايتهم ورعايتهم بمراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ودعم أنشطتها وأعمالها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال.

وأبان "آل الشيخ" أن هذا الدعم يجسد حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله على مراكز الدعوة بالداخل؛ ليكون معينًا لهم في دعم أنشطتهم وبرامجهم الدعوية المتنوعة، ويأتي منها تعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، منوهًا بما تحظى به جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم مستمر للقيام بمهامها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤوليتها لنشر الوسطية والاعتدال القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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