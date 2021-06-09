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تعليم الرياض: ١٩ برنامجًا تدريبيًّا جديدًا للمعلمين العام القادم

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تعليم الرياض: ١٩ برنامجًا تدريبيًّا جديدًا للمعلمين العام القادم تعليم الرياض: ١٩ برنامجًا تدريبيًّا جديدًا للمعلمين العام القادم
تشمل العديد من المهارات بما يتوافق مع لائحة شاغلي الوظائف

تعليم الرياض: ١٩ برنامجًا تدريبيًّا جديدًا للمعلمين العام القادم

أنهت إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة، ضمن خطة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم ١٤٤٣.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض الدكتور خالد الرفاعي، أن الإدارة ستقيم خلال الفترة الصباحية، ٦٤ دورة يستفيد منها (3200) مستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية.

فيما سيتم تنظيم ملتقى علمي بعنوان "ملامح مستقبل التعليم بعد كوفيد ١٩" خلال الفترة المسائية لمدة يومين، يستفيد منها ٤٠٠٠ من شاغلي الوظائف التعليمية.

وكذلك مشروع "محطات تدريبية" ويشمل (12) برنامجًا ويستفيد منه أكثر من 6000 مستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك خلال الفترة المسائية أيضًا؛ وبذلك يصبح عدد المستفيدين من برامج الاستعداد (13200) متدرب من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأضاف "الرفاعي" أنه تم اعتماد ١٩ برنامجًا تدريبيًّا جديدًا للعام القادم، يشمل العديد من المهارات والتخصصات المختلفة؛ بما يتوافق مع لائحة شاغلي الوظائف التعليمية الصادرة من الوزارة.

من جانبها كشفت الدكتورة ابتهال السحيباني مديرة إدارة التدريب والابتعاث بنات، عن تنظيم ٨١٨ برنامجًا تدريبيًّا يستفيد منها ٢٠٤٥٠ مستفيدةً؛ مشيرة إلى تقديم ٣٠ برنامجًا تدريبيًّا ضمن خطة إدارة التدريب؛ فيما سيقدم ٧٨٨ برنامجًا تدريبيًّا ضمن مشروع توطين التدريب في المدارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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