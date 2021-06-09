جامعة جازان.. دراسة بحثية تحاكي خطة التحوّل الصحي وفق رؤية ٢٠٣٠

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توصل الفريق البحثي إلى نتائج يمكن الاستفادة منها قبل البدء بالخصخصة

حظيت مشاركة بحثية من كلية الطب بجامعة جازان بالنشر في مجلة العدوى والصحة العامة المصنفة عالمياً، التي تُحاكي جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى كورونا قياساً على الخطة المستقبلية لنظام الرعاية الصحية في المملكة وفقا لرؤية ٢٠٣٠، وتمكّن الفريق البحثي من التوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها قبل البدء بالخصخصة ومعرفة مواطن الضعف والقوة في النظام الصحي السعودي المستقبلي، التي يمكن العمل عليها مبكراً كقاعدة بيانات تعتمد عليها وزارة الصحة.

وأوضح الباحث الرئيس عضو هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة الدكتور عبدالله أحمد الحربي؛ المتخصص في ادارة وسياسة الأنظمة والخدمات الصحية، أن الدراسة تأتي في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الذي أصبح وباءً عالمياً أثّر سلباً في الصحة العامة؛ ما شكّل ضغطاً كبيراً على الأنظمة الصحية في جميع بلدان العالم، حيث قدمت الدراسة تصوّراً مستقبلياً لجودة الرعاية الصحية الجديد، مبيناً أن الدراسة تُسهم في رسم السياسات الخاصة بتوزيع الموارد المالية والبشرية في مجال الخدمات الصحية، وتحديد التباين بين المناطق الخمس المقترحة بناءً على برنامج التحول الصحي لرؤية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور الحربي؛ أن الدراسة هدفت لقياس الاختلافات في جودة الرعاية الصحية في المناطق الصحية الخمس المقترحة من معدل التنويم في وحدة العناية المركزة ومعدل الوفيات، والوقوف على مواطن الضعف والقوة في المناطق الخمس، وتفعيل روح المنافسة بين الشركات القابضة الخمس ومنها تسهيل وصول المواطن إلى خدمة بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً أن الدراسة تمتاز بكونها الأولى التي تستخدم واقعنا الحالي للتنبؤ بالاستجابة المستقبلية للنظام الصحي وتقديم أدلة ونصائح لمخططي الرعاية الصحية.

وعبّر الدكتور الحربي؛ عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على الدعم اللامحدود للاهتمام بصحة المواطن والمقيم وسلامتهما، حيث انعكس ذلك في وصول المملكة العربية السعودية إلى أوائل الدول التي أبهرت العالم بقيادتها الحكيمة للتعامل مع الجائحة، مثمّناً الدعم السخي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأبحاث العلمية، مشيدًا بدور رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني في حرصه ودعمه للباحثين والاستفادة من كل الخبرات لمكافحة هذه الجائحة.

الجدير ذكره أن الدراسة شارك فيها نخبة من الخبراء في مجال الأبحاث من كلية الطب بجامعة جازان بقيادة الباحث الرئيس وباحثين مساعدين من قسم طب الأسرة والمجتمع بقيادة رئيس القسم بالكلية الدكتور أحمد يحيى القاسم.