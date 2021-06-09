"بلدية العرضيات": لم نغلق جميع صوالين الحلاقة والقرار لم يأت فجأة‎

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"بنان": أغلقنا فقط غير الملتزم منها بالإجراءات الاحترازية بعد إنذارها

أغلقت بلدية العرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات عدداً من محال صوالين الحلاقة بهدف تحسينها وتطويرها؛ ما أثار موجة غضب بين الأهالي بالمحافظة.

وقال مواطنون لـ"سبق"، إن البلدية أغلقت جميع صوالين الحلاقة بالمحافظة؛ ويضطر البعض إلى الذهاب لمحافظات أخرى من أجل الحلاقة ما يكبّدهم عناء التنقل.

وأضافوا، كان يجب أن يأتي القرار تدريجياً وإعطاء فرصة حتى يتم التحسين، لكن هذا القرار جاء مفاجئاً ونحن مع التحسين لا ضده.

وقال رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس محمد بنان، لـ"سبق"، غير صحيح أنه تم إغلاق كامل محال صوالين الحلاقة، حيث إن المغلق عدد قليل للتحسين والتطوير فقط.

وأضاف بنان، تم إغلاق محال صوالين الحلاقة بعد انتهاء مدة الإنذار بذلك، وجارٍ العمل على تحسينها من قِبل أصحابها.

وتابع بنان، أنه وبما تعتمده البلدية من جدولة لتصحيح أوضاع المحال التجارية وبعد الانتهاء من عدد من الأنشطة كان آخرها محال مغاسل الملابس، وبعد أن تم إمهال أصحاب محال الحلاقة مدداً متفاوتة ومتتالية قبل جائحة كورونا وبعدها، حيث كان آخر مهلة أُعطيت للمحال، شهر شعبان الماضي لتصحيح أوضاع محالهم.

واختتم بأنه تماشياً مع متطلبات التطوير وكذلك تكثيفاً للإجراءات الاحترازية بتقليل عدد كراسي الحلاقة في المحال التي يزيد فيها العدد ووضع حواجز تفصل كل زبون عن الآخر وغيرها من التصحيحات التي تحسّن من جودة المحال، وهذه الفترة لم يكن هناك تجاوب من بعض أصحاب المحال فتم اتباع ما يتطلبه النظام في ذلك.بلدية العرضية الشمالية صوالين الحلاقة