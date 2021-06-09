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"سليمان الحبيب" يدشن الدفعة الثالثة من "مساعد طبيب الأسنان" بالتعاون مع التخصصات الصحية

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الدكتور السلمي: مجموعة الحبيب تقدم برامج طبية تدريبية وتأهيلية تتوافق مع الرؤية الوطنية

أقيم أمس حفل افتتاح الدفعة الثالثة من برنامج "مساعد طبيب الأسنان" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة للتخصصات الصحية؛ حيث شهد الاحتفال حضور الدكتور سامي السلمي الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعدد من المسؤولين.

وقد بدأ الحفل بكلمة للبروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، استهلها بالترحيب بمستفيدي البرنامج، وبيّن أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة التخصصات الصحية وصندوق هدف وبرنامج توطين وأكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية، تحت إشراف ومتابعة كفاءات وكوادر متميزة ومدربة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية، وأشار في كلمته إلى استفادة ما يقارب 157 شخصًا من هذا البرنامج منذ أن تم إطلاقه قبل نحو عامين.

ونوه أ.د.العمري في كلمته بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، وإسهامًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة في محور الصحة، بتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الجودة.

واستطرد أ.د.العمري قائلًا: مدة هذا البرنامج عام كامل، ويجب أن يستوفي المتقدم كل الشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على مكافآت مالية وتصنيف معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

واختتم كلمته بالقول: إن المجموعة تعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطة أكاديمية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية: إطلاق "16" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل 100 طبيب مبتعث في مستشفيات المجموعة و"2000" ممارس صحي فترة الامتياز من "13" جامعة، بالإضافة إلى إصدار مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكّمة، وإطلاق جائزة د.سليمان الحبيب للبحث العلمي بإجمالي جوائز تصل إلى مليون ونصف ريال.

بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي عن أنشطة أكاديمية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، ثم تلاه كلمة للدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة، أكد فيها على توفير كل الإمكانيات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج وإنجاز الأهداف التدريبية.

واستطرد السرحان في كلمته قائلًا: إننا -بفضل الله- نمتلك كل الإمكانيات التي تجعلنا الأفضل من بين مراكز الأسنان؛ إذ يضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من خريجي الجامعات الغربية ممن يحظون بخبرات عملية نوعية، ويساندهم أحدث وأفضل الأجهزة، إضافة إلى أكثر الأنظمة تطورًا على مستوى العالم، وهو ما سينعكس بالإيجاب لخدمة مملكتنا الغالية.

ثم استعرض الحفل فيلمًا مرئيًّا مختصرًا عن أقسام الأسنان بمستشفيات المجموعة.

بعد ذلك ألقى الدكتور سامي السلمي الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كلمته التي قدّم فيها شكره وتقديره للقطاعات المشاركة في هذا البرنامج والمتمثلة في الأكاديمية الصحية بالهيئة ووزارة الموارد البشرية ممثلة في برنامج توطين وأكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية؛ مما ساهم في إنجاحه.

وأوضح د.السلمي في كلمته أن مجموعة د.سليمان الحبيب تُعد من أوائل الجهات الممثلة للقطاع الخاص التي قدمت برامج طبية متخصصة تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 وشاركت في البرامج التدريبية التي أطلقتها الهيئة ووصلت إلى 6 برامج تتجاوز 6000 متدرب؛ معربًا عن أمله في الوصول بعدد المتدربين لأكثر من 20 ألف، وأن يتضاعف عدد المقبولين بالدفعات الرابعة والخامسة من برنامج مساعد طبيب الأسنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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