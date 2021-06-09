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دخلوا ثم فتحوا النار على الجميع.. طالبان تقتل 10 عمال نزع ألغام في أفغانستان

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دخلوا ثم فتحوا النار على الجميع.. طالبان تقتل 10 عمال نزع ألغام في أفغانستان دخلوا ثم فتحوا النار على الجميع.. طالبان تقتل 10 عمال نزع ألغام في أفغانستان
استمرارًا لسلسلة الاشتباكات العنيفة بين الحركة والحكومة بكافة أنحاء البلاد

دخلوا ثم فتحوا النار على الجميع.. طالبان تقتل 10 عمال نزع ألغام في أفغانستان

في أحدث هجوم يهز البلد الذي تمزقه أعمال العنف، قتلت حركة طالبان اليوم الأربعاء عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين: إن مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع".

ووفق "الحرة" صرح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات لوكالة "فرانس برس" بأن الهجوم وقع ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية، وأوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين.

وتعد أفغانستان من أكثر البلدان التي تنتشر فيها الألغام في العالم نتيجة عقود من الحروب.

وشهدت ولاية بغلان في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة، يومية أحيانًا في بعض المناطق، بين القوات الحكومية وطالبان.

وتصاعد العنف منذ مطلع مايو مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل.

وقام المتمردون بزرع الألغام والقنابل على طول الطرق في المناطق التي تشهد المعارك. وتستهدف هذه المتفجرات القوات الحكومية؛ لكنها غالبًا ما تقتل وتجرح مدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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