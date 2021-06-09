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.. "يخلطون دماءهم بمياه سُقيا الإبل" وابن حثلين يحذّر: ممارسات لا ترضي الله

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بالفيديو.. "يخلطون دماءهم بمياه سُقيا الإبل" وابن حثلين يحذّر: ممارسات لا ترضي الله .. "يخلطون دماءهم بمياه سُقيا الإبل" وابن حثلين يحذّر: ممارسات لا ترضي الله
حذّر قبل أيام من ترحيل أيّ مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل" ووضعه بقائمة سوداء

بالفيديو..

حذّر رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين؛ من تصرفٍ يقوم به بعض الأشخاص في متداول، حيث ظهروا فيه وهم يخلطون دماءهم بمياه سُقيا الإبل.

وقال عبر حسابه في تويتر معلقاً على مقطع فيديو عن الواقعة: أرجو من إخواني مُلاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي الله ولا رسوله، ولا جميع المنظمات الدولية المختصّة بالحيوان.

يُذكر أنه وقبل أيام أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين؛ أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتطار أيّ مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل".

وأوضح "ابن حثلين"؛ أن ذلك يشمل المساعدة على هذه المخالفة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف يرحل المتورّط من المملكة العربية ، ويُوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن "غش الإبل" عبارة عن عمليات تجميل يلجأ لها البعض، في محاولة خداع المشاهد بجمالها، ومنها لغرض الدخول في المنافسات في مهرجان مزايين الإبل والفوز بمراكز متقدمة وهو ما يتم ضبطه من قِبل اللجان المختصّة في أكثر من نسخة سابقة معاقبة مرتكبه وفق الأنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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