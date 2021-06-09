كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2378 وفاة جديدة بالبرازيل و262 ضحية بالمكسيك و38 بمصر

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كوريا الجنوبية تسجل 602 إصابة جديدة و16 حالة بالصين

أعلنت وزارة الصحة يوم أمس (الثلاثاء)، أن البرازيل سجلت 52911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2378 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 17 مليونًا و37129 منذ بداية الجائحة؛ بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات ليصل إلى 476792؛ وفقًا لبيانات الوزارة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 3449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و262 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في البلاد، بلغ حتى الآن مليونين و438011 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 229100 حالة؛ وفق "رويترز".

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت مؤخرًا، إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 269527 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 197832 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15437 حالة بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية أضافت 602 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك 581 إصابة محلية.

وترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بذلك إلى 145 ألفًا و692 إصابة و1977 وفاة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثامن من يونيو.

ووفقًا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ثماني حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم أمس الثلاثاء، سجلت الصين 91316 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.