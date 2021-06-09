أخبار عاجلة

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي -
مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية -
الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء للاجئين الذين رفضت إدارة ترامب طلباتهم -
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا -
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده -
أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي -
رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري -
البنك المركزي يعلن مد العمل بـ7 قرارات لمواجهة تداعيات كورونا (تعرف عليها) -
رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

موسكو : إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل

Print
موسكو : إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل موسكو : إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل

جى بي سي نيوز :- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح والمعارضة هناك في تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وقال بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) للصحفيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وسيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين".

وأكد الدبلوماسي الروسي البارز أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية يونيو الجاري، لافتا إلى أن موسكو ستجري الأسبوع القادم اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

كما أعرب بوغدانوف عن أمل موسكو في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب، مذكرة بأن فكرة طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها