مصدره القوارض ونسبة وفياته 40%.. ميشيغن تسجل أول إصابة بـ"هانتا" القاتل

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لا ينتقل من إنسان لآخر وتظهر أعراضه بين أسبوع إلى شهرين من التعرض للفيروس

أكدت ولاية ميشيغن الأمريكية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "هانتا"، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة.

وذكر مسؤولو الصحة في ميشيغن، أن امرأة في مقاطعة واشتناو، أدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من مرض رئوي خطير، تَبَين أنه فيروس "هانتا".

ورجّح هؤلاء أن تكون السيدة قد أصيبت بهذا الفيروس عندما كانت تنظف مسكنًا غير مأهول يحتوي على علامات تُظهر إصابة قوارض بالفيروس.

ومنذ يناير 2017 وحتى الآن -وفق "سكاي نيوز عربية"- تم الإبلاغ عن 728 حالة إصابة بهذا الفيروس في الولايات المتحدة، التي بدأت طواقهما الطبية في مراقبته منذ 1993، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتسجل ولاية نيو مكسيكو أكبر عدد من الإصابات؛ حيث بلغ عددها 109، تليها كولورادو بـ104، وأريزونا بـ78، وكاليفورنيا بواقع 61، وتكساس بـ45.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن الإصابة بهذا الفيروس ليست مقصورة على لمس القوارض، فقد ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض، أو إذا لمس شيئًا ملوثًا ببول القوارض أو لعابها.

وتضيف أيضًا أن الإصابة واردة أيضًا في حال تناول طعام ملوث بفضلات القوارض المصابة.

وقالت المسؤولة الصحية في ولاية ميشيغن جوني خالدن: إن أي شخص يتعامل مع القوارض التي تحمل فيروس هانتا معرض لخطر الإصابة به.

وينتشر هذا الوباء بين الفئران ذات الأقدام البيضاء، ولا يمكن أن ينتقل بين إنسان وآخر، مثلما هو الحال في فيروس كورونا.

لكن الإصابة به مميتة، فنحو 40% من الذين تصلهم العدوى يموتون بسببه.

وتظهر أعراض الإصابة بفيروس "هانتا" الرئوي بين أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس، ومن أعراضه الإعياء والحمى والصداع والغثيان.