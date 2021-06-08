رسمياً.. الدبابة الكاميرونية "فينسنت أبوبكر" ينضم لنادي "النصر"

★ ★ ★ ★ ★

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر قادماً من بشكتاش التركي.

وسينضم الهداف الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا ،الذي انضم للنصراويين لثلاثة مواسم قادمة قد كشف عن اقتراب اللاعب من النصر.

ورد تاليسكا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مشجع لنادي بشكتاش طالبه بالعودة من جديد لبشكتاش واللعب مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.



ورد اللاعب البرازيلي على المشجع بالقول :" قريباً سنكون معاً في ناد واحد".

