وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي اللاعبين .. والعمري والبريك ينضمان للتدريبات

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زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، معسكر المنتخب السعودي الأول المقام حاليًا بالعاصمة الرياض، لخوض المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى سموه لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أشاد بالنتائج التي حققت في الجولات الماضية من التصفيات الآسيوية والروح العالية التي تمتع بها الفريق مما عكس مدى حرص الجميع على الظهور بالشكل المشرف من أجل اسم الوطن، وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بهم في مواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الهدف، وأكد سموه أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة التركيز والتشديد على قوة المواجهتين القادمتين.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب خط الوسط ناصر الدوسري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي بعد عودته من الإجازة التي منحها إياه المدير الفني بسبب وفاة شقيقه. فيما شارك الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك في التدريبات الجماعية بعد ما أكملا جاهزيتهما.



ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة الثامنة مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.