مدير البطولة العربية يتقدم باستقالته .. قبل نهائي بطولة كأس محمد السادس

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أعلن طلال آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميًا من منصب مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربية لكرة القدم.

ونشر آل الشيخ سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها : "كل الشكر والتقدير والامتنان، للأمير عبد العزيز بن تركي، على الدعم والاهتمام والتوجيه الذي حظيت بهم خلال تشرفي بالعمل تحت قيادته في الاتحاد العربي لكرة القدم، وعلى تفهم سموه لظروفي الخاصة، وكلي ثقة بأن نجاحات وتوهج الاتحاد ونشاطاته، ستستمر وتزدهر في ظل حكمة ورئاسة سموه".

وتابع "كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من سعدت بالعمل معهم من شخصيات عربية رياضية في مقدمتهم الحاج محمد روراوة والمهندس هاني أبو ريدة، وكل رؤساء وأعضاء الاتحادات العربية وأنديتها".

كما سعدت بالعمل مع أمانة الاتحاد تحت قيادة الأخ العزيز الوقور الدكتور رجاء الله السلمي، الذي كان داعمًا وسندًا للجميع، كما أشكر أخي الغالي مبارك الضفيان(القوي الأمين)".

وختم طلال آل الشيخ، قائلاً: "كما أدين بالشكر والعرفان والوفاء لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي كان سببًا، بعد الله عز وجل في وجودي بالاتحاد العربي في فترة صعبة، خلقت بداية قوية وجديدة للاتحاد، وكأس دوري الأبطال العرب، وكان خير المعين والموجه والقائد الملهم، وشكرًا لأخي الغالي محمود غنيم الذي سعدت بالعمل معه".



وجاءت استقالة آل الشيخ قبل أقل من 3 أشهر على نهائي بطولة كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء المغربي المقرر في 21 أغسطس المقبل في الرباط .

