رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد: إقبال كبير للمشاركة في دورة الحكام المستجدين للسيدات

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تضمنت تعليم أساسيات الرياضة واختتمت أخيرًا في المنطقة الشرقية

الرغبة والطموح نحو التألق بتحكيم بطولات محلية ودولية لكرة اليد هو ما دفع "رقية الزهراني" و"صبا الأحمد" للمشاركة في دورة الحكام المستجدين لكرة اليد للسيدات والتي اختتمت أخيرًا في المنطقة الشرقية.

الدورة جرت بتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد والتي تضمنت تعليم أساسيات رياضة كرة اليد والتحكيم الدولي.

وفي لقائهن مع برنامج صباح العربية، ذكرت المتدربة "رقية" أن خبرتها محدودة في معرفة قوانين اللعبة مشيرة إلى أنها التحقت بالدورة لتثبيت معلوماتها وتطوير مهارتها في التحكيم.

وأفصحت المتدربة "صبا" بدورها أن اهتمامها بكرة اليد كان ضئيلاً لكن حماسها وطموحها زاد بعد التحاقها بالدورة، ومن جهة أخرى وصف فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد إقبال السيدات على الدورة بالكبير بحضور عددٍ يفوق أكثر من 18 مشاركة، مشيرًا إلى أنهن يعدن الدفعة التاريخية في جانب التحكيم النسائي في كرة اليد وعبر عادل الجناحي محاضر وحكم دولي عن تفاجئه بمستوى الإلمام والاطلاع الجيد من المشاركات في الدورة بكرة اليد ولفت إلى أنه تم تدريبهن على التحكيم مع التركيز على حكم الطاولة والمُسجل والميقاتي.