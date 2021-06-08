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"تبون": الجزائر كانت ستتدخل في ليبيا لوقف تقدم "حفتر" نحو طرابلس

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"تبون": الجزائر كانت ستتدخل في ليبيا لوقف تقدم "حفتر" نحو طرابلس "تبون": الجزائر كانت ستتدخل في ليبيا لوقف تقدم "حفتر" نحو طرابلس
أشار إلى وصول رسالة "الخط الأحمر"

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده كانت مستعدة للتدخل بصفة أو بأخرى في ليبيا المجاورة؛ لوقف تقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، كما جاء في مقابلة مع قناة الجزيرة.

وردًا على سؤال عما كان يعنيه بأن "طرابلس خط أحمر"، قال الرئيس الجزائري: "كنا نقصد أننا لن نقبل بأن تكون طرابلس أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلها المرتزقة، كنا سنتدخل".

وإجابة عما إذا كانت الجزائر تعتزم التدخل عسكريًا، قال: "تبون": "كنا سنتدخل بصفة أو بأخرى ولا نبقى مكتوفي الأيدي".

وأضاف:"لما قلنا خط أحمر، حقيقة كان خطًا أحمر، فوصلت الرسالة، ولم يتم احتلال طرابلس".

وكان الرئيس الجزائري أكد في بيان في يناير (كانون الثاني) 2020 عقب استقبال رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقًا فايز السراج أن "طرابلس خط أحمر نرجو ألا يجتازه أحد"، بينما كانت قوات المشير خليفة حفتر على مشارف العاصمة الليبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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