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أقوى تعافٍ من ركود في 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2021

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أقوى تعافٍ من ركود في 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2021 أقوى تعافٍ من ركود في 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2021
بلغت النسبة 5.6 % بزيادة 1.5 نقطة عن العام الماضي

أقوى تعافٍ من ركود في 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2021

رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6 في المائة، وهو ما يمثل أقوى تعافٍ من ركود في 80 عامًا؛ وذلك بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة، ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول غير متكافئ بدرجة كبيرة إلى لقاحات "كوفيد-19".

ويُظهر أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية زيادة مقدارها 1.5 نقطة مئوية على توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، وتنفِّذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من "كوفيد-19" بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وزاد البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 3.3 نقطة مئوية من يناير إلى 6.8 في المئة، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984 بفضل الدعم الاقتصادي الذي وصفه البنك بأنه لم يسبق له مثيل في زمن السلم.

ورفع أيضًا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.2 في المئة، كما زاد تقديراته للنمو في الصين بالمقدار نفسه إلى 8.5 في المئة.

ويتوقع البنك الدولي الآن أن تسجل الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين، نموًّا بنسبة 4.4 في المئة خلال 2021، وهي توقعات مرتفعة نقطة مئوية واحدة منذ يناير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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