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مجلس الأمن يوافق على تولي "غوتيريس" أمينًا عامًّا للأمم المتحدة لولاية ثانية

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مجلس الأمن يوافق على تولي "غوتيريس" أمينًا عامًّا للأمم المتحدة لولاية ثانية مجلس الأمن يوافق على تولي "غوتيريس" أمينًا عامًّا للأمم المتحدة لولاية ثانية
أوصى الجمعية العامة للمنظمة باختياره

مجلس الأمن يوافق على تولي

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على استمرار أنطونيو غوتيريس أمينًا عامًّا للأمم المتحدة لولاية ثانية، وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى، تستمر خمس سنوات، بدءًا من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2022.

ونقلت "رويترز" عن سفين يورغنسون، سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والرئيس هذا الشهر لمجلس الأمن الدولي، أنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو (حزيران) لاختيار الأمين العام.

وتولى "غوتيريس" المنصب بعد بان كي - مون في يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة، والمسؤولة وحدها عن 22 في المئة من الميزانية الاعتيادية، ونحو ربع ميزانية حفظ السلام.

وسعى عدد محدود لمنافسة البرتغالي "غوتيريس" على المنصب، لكنه رسميًّا المرشح الوحيد، ولا يعد أي شخص مرشحًا حتى ترشحه دولة عضو. وسارعت البرتغال إلى ترشيح "غوتيريس" (72 عامًا) لولاية ثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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