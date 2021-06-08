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الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود "عروس المصايف" لزمانها؟

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إقبال كبير للاستمتاع بأجواء الطائف

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

شهدت الطائف إقبالاً كبيراً من الزوار للاستماع بالأجواء الباردة وهطول الأمطار المتوسطة والخفيفة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

وقال المواطن محمد العتيبي أحد الزوار القادمين من المنطقة الشرقية، "لقد وجدنا الطائف كما عهدناها سابقاً من أجواء وأمطار جميلة وحلت بنا الصدفة لزيارتها هذه الأيام وأعجبنا الإقبال الذي شهدناه، ونطمح بشكل كبير أن تعود عروس المصايف للقائمة السياحية في الداخل ويستهدفها السياح من خارج المملكة".

وأضاف "لفت انتباهي وجود مخيمات صغيرة وضعت في المنطقة السياحية الشفا، وتؤجر لنا ولغيرنا من الأهالي والزوار بسعر رمزي بقيمة 15 ريالاً للساعة الواحدة، وإنني أشكر القائمين على مثل هذه المشاريع الصغيرة التي تخدم الزوار وتعود لهم بالنفع وسعدنا أيضاً بالوجبات الغذائية التي يقدمها عدد من الأسر المنتجة للبيع".

وفي سياق متصل، تعمل الجهات المختصة على مراقبة المحال التجارية للتأكد من مدى توفر الإجراءات الاحترازية والوقائية من والتعامل بحزم مع أي مخالف للتعليمات المعلن عنها من الجهات ذات العلاقة، وتقوم أيضاً إدارة المرور على مراقبة الشوارع الرئيسة والفرعية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وعدم إعاقة حركة السير.

يشار إلى أنه عبر سنوات التاريخ، تعددت ألقاب محافظة الطائف، بداية من المصيف الأول الذي قصده الملوك وصناع القرار والتجار، ومروراً بـ"الطائف المأنوس"، و"عروس المصايف"، ووصولاً إلى "مدينة الورد"، وتُوِّجت هذه المدينة ألقابها بتحقيق إنجاز أضيف إلى سجلاتها، وأولوياتها وتزعمت القيادة وأصبحت "عاصمة للمصايف العربية".

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

الأجواء الباردة والأمطار تستقبل الزوار.. هل تعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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