إسرائيل تعتقل شخصين تسللا من لبنان

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، شخصين قالت إنهما تسللا من لبنان مساء أمس الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات الجيش والشرطة شملت إغلاق الطرقات وأعمال تمشيط اعتقلت قوات الجيش المشتبه فيهما اللذين تسللا من لبنان".

وأضاف: "تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني (الحدودي) وتم نقلهما للتحقيق".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن هوية أو جنسية المعتقلين.

وفي وقت سابق الإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات الجيش بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان".

وطلب الجيش الإسرائيلي، من السكان في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية البقاء في منازلهم، لكنه قال اليوم إن "السكان في البلدات المجاورة عادوا إلى الحياة الاعتيادية الطبيعية" .

الاناضول