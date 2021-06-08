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الاتحاد السعودي للكرة الطائرة: إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل

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الاتحاد السعودي للكرة الطائرة: إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة: إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل
تستضيف جامعة الأميرة نورة بالرياض منافساتها

الاتحاد السعودي للكرة الطائرة: إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تستضيف جامعة الأميرة نورة بالرياض منافساتها، في الوقت الذي سينظم فيه الاتحاد دورات تمهيدية للراغبات بالتخصص في مجالَي التدريب والتحكيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة النسائية بمقر الاتحاد باللجنة الأولمبية، الذي شهد حضور رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، ونائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، والمدير التنفيذي نايف العبيد.

وأكد رئيس الاتحاد اهتمام مجلس الإدارة البالغ بالرياضة النسائية، والكرة الطائرة خصوصًا، مشددًا على ضرورة العمل الجاد على نشرها حتى تصبح الرياضة المحببة لدى العنصر النسائي، وتصل للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الزغيبي سعيه هو وجميع أعضاء مجلس الإدارة لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الرياضة النسائية من أجل مزيد من الازدهار والتطور.

من جهتها، عبَّرت رئيسة اللجنة النسائية أحلام العمري عن فخرها بخدمة الوطن من خلال مجلس إدارة الاتحاد، ورئاسة اللجنة النسائية، مؤكدة حرص أعضاء اللجنة على نشر وتطوير الرياضة النسائية.

يُذكر أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة، أهمها تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ وذلك من أجل الاستفادة من المنشآت الرياضية، والإسهام في نشر اللعبة، والبحث عن مدربة ذات خبرة للإشراف على المنتخبات ، والعمل على تدريب مدربات المراكز والأندية.

الاتحاد السعودي للكرة الطائرة: إقامة بطولة مفتوحة للسيدات خلال شهر سبتمبر المقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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