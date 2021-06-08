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"ركاز" و"تساوي" توقعان اتفاقية تطوير أهم وأكبر المشاريع جنوب الخبر

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"ركاز" و"تساوي" توقعان اتفاقية تطوير أهم وأكبر المشاريع جنوب الخبر "ركاز" و"تساوي" توقعان اتفاقية تطوير أهم وأكبر المشاريع جنوب الخبر
يشمل أعمال البنية التحتية لمخطط "أبيات الخبر"

وقعت شركة ركاز العقارية مع تكتل عقاري على مستوى المنطقة الشرقية، عقد تطوير أعمال البنية التحتية لمخطط أبيات الخبر الواقع جنوب العزيزية مع "تساوي للمقاولات العامة".

ويُعد المشروع المتعاقد عليه من أهم وأكبر المشاريع جنوب مدينة الخبر، بمساحة إجمالية تزيد عن 700 ألف متر مربع، بعد إتمام صفقة شراء الأرض بتحالف أحد أكبر المطورين العقاريين؛ شركة ركاز العقارية، ومكتب ابن حافظ، وشركة السعياني، ونماء العقارية.

وشمل العقد تمديد وتنفيذ أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف والإنارة وشق الطرق والأسفلت لكامل المخطط.

من جهته، قال المدير العام لتساوي للمقاولات عبدالعزيز الحميداني: "نفخر بإعطائنا فرصة المساهمة في مشروع أبيات الخبر في منطقة جنوب الخبر – العزيزية بعد منافسة شديدة للفوز بعطاء المشروع، وسنسعى جاهدين أن تكون لنا بصمتنا في هذا المشروع، لما تتمتع به المنطقة من موقع فريد وتدفق سكاني ونهضة تنموية تتناغم مع ما تشهده المملكة من نمو في القطاع السياحي والعقاري".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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