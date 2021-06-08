أخبار عاجلة

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده -
أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي -
رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري -
البنك المركزي يعلن مد العمل بـ7 قرارات لمواجهة تداعيات كورونا (تعرف عليها) -
رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» -
هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده

Print
ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده
أشار إلى تمكن عمان من التصدي لها

ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده

تحدث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم (الثلاثاء) عن "مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية"، غير أنه لم يحددها، مكتفياً بالقول: "تمكنا من التصدي لها".

ولفت الملك عبدالله خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية إلى أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده

شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده

أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي

أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني