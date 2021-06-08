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الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً

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الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً
بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص

الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص، حل الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الأول آسيوياً والمركز 27 دولياً، في قائمة أفضل 50 بطولة دوري على مستوى العالم، خلال الوقت الراهن.
وصنف الموقع أفضل 50 بطولة كرة قدم في العالم، واعتمد تصنيفه على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، ووجود أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.
وجاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 27 عالمياً، والأول داخل القارة الآسيوية، متفوقاً على الدوري الصيني الذي حل في المركز 29 عالمياً، ودوري نجوم قطر في المركز 36.
ووصف الموقع الرياضي في تقريره، الدوري السعودي للمحترفين، بأنه أحد أكثر البطولات شعبية في الشرق الأوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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