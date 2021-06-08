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غدًا الأربعاء.. إيداع نحو 2.5 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات القنفذة

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غدًا الأربعاء.. إيداع نحو 2.5 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات القنفذة غدًا الأربعاء.. إيداع نحو 2.5 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات القنفذة
تشمل مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والاغتراب والنائية والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين

غدًا الأربعاء.. إيداع نحو 2.5 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات القنفذة

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الأربعاء الموافق 28 من شهر شوال الحالي، نحو مليونين ونصف مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لـ١٧ يومًا من شهر رمضان لعام ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل: طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والاغتراب، والنائية، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد الدكتور الزاحمي حرص الإدارة، ممثّلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية، في إنهاء إجراءات الصرف، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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