أخبار عاجلة

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده -
أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي -
رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري -
البنك المركزي يعلن مد العمل بـ7 قرارات لمواجهة تداعيات كورونا (تعرف عليها) -
رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» -
هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%

Print
المستفيدون 60 ألفاً في شهرين ومعدل الانتظار وصل 2.2 يوم بدلاً من شهر

تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%

نجح قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في تقليص مواعيد الأشعة لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 97%، حيث وصل معدل الانتظار إلى 2.2 يوم بدلاً من شهر، بعد أن عملت أقسام الأشعة لمدة 18 ساعة يومياً، وحققت أقسام الأشعة نتائج متميزة في مشروع برنامج" أداء الصحة".

وكشفت إحصائية رسمية أن المستفيدين من فحوص الرنين المغناطيسي بلغ عددهم 2822، والأشعة المقطعية 5298، والأشعة السينية بالأجهزة الثابتة 34853 فحصاً، والمتنقلة للمرضى المنومين 6158، والتلفزيونية حققت أكبر معدل بعدد 17255، بالإضافة لفحوص نوعية بالمجمع؛ وهي التنظير الإشعاعي، حيث بلغ العدد 345، وقياس هشاشة العظام 253، وتصوير الثدي الماموجرام 292، والطب النووي 86 مستفيداً.

‎وأشار مدير المجمع مبارك اليامي إلى قيام أقسام الأشعة بتحسين فحوص الرنين المغناطيسي ضمن برنامج أداء الصحة، بالرغم من المعوقات المختلفة؛ وأهمها استمرار جائحة كورونا، وتقديم الخدمة للمصابين بهذا المرض.

وأكد "اليامي" أن الأقسام قامت خلال شهري (أبريل ومايو 2021) بفترة عمل تصل لمعدل 18 ساعة يومياً، مما أسهم في تحقيق تقليل وقت الانتظار لمرضى العيادات الخارجية إلى 2.2 يوم، حيث كانت سابقاً تصل وقت المواعيد إلى أكثر من شهر، وتحقق نجاح المشروع رغم المعوقات الحاصلة؛ سعياً في رفع مستوى الرضى لدى المرضى وخدمتهم بالشكل المميز.

تقليص مواعيد الأشعة في مجمع الملك فيصل بالطائف بنسبة 97%

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده

شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده

أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي

أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني