أخبار عاجلة

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" -
"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير" -
«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبير" يستعرض علاقات التعاون ويلتقي سفراء الدول الإسكندنافية

Print
"الجبير" يستعرض علاقات التعاون ويلتقي سفراء الدول الإسكندنافية "الجبير" يستعرض علاقات التعاون ويلتقي سفراء الدول الإسكندنافية
ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة؛ وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، وسفير مملكة السويد نيكولاس تروفي، ونائبة سفير جمهورية فنلندا تينا بارفيانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المملكة والدول الإسكندنافية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية

"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية

"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية