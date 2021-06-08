أمير الرياض يرعى "افتراضياً" فعاليات الخريج والوظيفة للعام التدريبي الحالي بمعهد الإدارة

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تخريج 1249 خريجاً وخريجةً موزَّعين على 57 برنامجاً إعدادياً

‬رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، الحفل الافتراضي لفعاليات الخريج والوظيفة السنوية في دورتها الـ25 للعام التدريبي الحالي 1442هـ الموافق 2021م، الذي نظمه معهد الإدارة العامة، وذلك بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد والمسؤولين.

وهنّأ الأمير فيصل بن بندر خلال الحفل الافتراضي الخريجين والخريجات، عادّاً معهد الإدارة العامة على مدى تاريخه ومنذ تأسيسه منارة إشعاع ونور، ومعقلاً لبناء الكفاءات الوطنية، وبيت خبرة للتنمية الإدارية في المملكة، حيث استطاع أن يضع لنفسه بصمة قوية في مسيرة التطور والتنمية الإدارية في الوطن.

وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت إجراءات واحترازات وقائية عديدة بفضل ما هيّأه المعهد من تسهيلات في التحصيل ومتابعة التدريب عن بُعد تمكّن منسوبيه وخريجيه وخريجاته من تجاوز العقبات وتحقيق النجاح.

وقال أمير منطقة الرياض: "يجدر بنا في هذا المقام أن نذكر -بكثير من الفخر والاعتزاز- ما قامت به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إجراءات فعالة وغير مسبوقة على مستوى العالم للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وما أنفقته بسخاء كبير لتوفير كل أسباب الصحة والسلامة والوقاية حتى أصبحت مضرب المثل بالعالم في التعامل الصحي والإنساني مع هذه الجائحة.

وحثّ خريجي وخريجات المعهد على الجد والاجتهاد في ميدان العمل، والمثابرة ليسهموا في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، وليكونوا عناصر فعالة مع بقية أبناء وبنات هذا الوطن في تحقيق أهداف رؤية 2030، لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات.

واشتمل الحفل على كلمة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة، وكلمة مدير معهد الإدارة العامة، وعرض فيلم إعلامي من إنتاج المعهد بعنوان "قادة الغد".

يُذكر أن المعهد يحتفل هذا العام بتخريج 1249 خريجاً وخريجة بمركزه الرئيس وفروعه المختلفة، موزَّعين على 57 برنامجاً إعدادياً، منهم 1050 خريجاً، و199 خريجة.