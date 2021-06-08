"الجبير" يستعرض علاقات التعاون ويلتقي سفراء الدول الإسكندنافية

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ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة؛ وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، وسفير مملكة السويد نيكولاس تروفي، ونائبة سفير جمهورية فنلندا تينا بارفيانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المملكة والدول الإسكندنافية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.