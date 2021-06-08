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وفد من البنك الدولي يزور الأردن الاربعاء

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وفد من البنك الدولي يزور الأردن الاربعاء وفد من البنك الدولي يزور الأردن الاربعاء

جى بي سي نيوز  :– يزور وفد من مجموعة البنك الدولي، يوم الأربعاء المقبل المملكة للاطلاع على مشروعات البنك في الاردن ولقاء مسؤولين لبحث أفق التعاون بين الاردن والبنك.

ويضم الوفد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسين حسن، ومدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجا.

ويتخلل زيارة الوفد مؤتمرا صحفيا يعقده مسؤولو البنك في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم الخميس المقبل، فيما يزور الوفد مركز تطعيم لقاح في المدينة الرياضية، ومكتب صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش ويطلع على مشروعات البنك في المحافظة.

جي بي سي نيوز

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