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"العلاقات العامة" يحتفل بتخرج نخبة من المتخصصين

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من مختلف الجامعات

احتفل مجتمع العلاقات العامة، مساء الاثنين، بتخرج نخبة متميزة من مختلف الجامعات السعودية في تخصص "العلاقات العامة".

جاء ذلك بحضور المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع، وعدد من أعضاء المجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وكرّم مجتمع العلاقات العامة منسوبيه المتخرجين للفصل الدراسي الثاني: "يحيى زيلع، أحمد آل مخلد، سعود أبا الخيل، مشعل الدهيمي، طلال القحطاني، محمد باكرمان، بدور العنزي، مناهل الشلوي"، والذين نالوا درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والاتصال، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي نفخر بها في مملكتنا الغالية.

يذكر أن مجتمع العلاقات العامة مبادرة تهدف إلى التوعية والتثقيف بتخصص العلاقات العامة وإثراء المهتمين والمتخصصين بالمفاهيم والأساليب الصحيحة عن المجال، إضافةً إلى إقامة البرامج والدورات التدريبية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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