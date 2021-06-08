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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران

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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران
سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على مكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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