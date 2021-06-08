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في عملية "نادرة".. أمريكا تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة

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في عملية "نادرة".. أمريكا تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة في عملية "نادرة".. أمريكا تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة
بعد هجومهم على خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة "كولونييال"

في عملية

تمكن محققون تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" من استعادة ملايين الدولارات من محفظة للعملة المشفرة "بيتكوين"، كانت قد دفعت فدية للقراصنة، بعد هجومهم على خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة "كولونييال" الشهر الماضي، والذي تسبب في وقف إمدادات النفط والوقود لولايات الساحل الشرقي.

وتفصيلاً، قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن استعادة الفدية تعد نجاحًا نادرًا بالنسبة لشركة وقعت ضحية لهجوم إلكتروني يطلب فدية، وإنجازًا لوزارة العدل الأمريكية، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خط الأنابيب "كولونييال" جوزيف بلونت، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في مقابلة نشرت الشهر الماضي، إن الشركة وافقت على دفع الفدية البالغة 4.4 ملايين دولار، لأن المسؤولين لم يعرفوا وقتها مدى تدخل القراصنة، وكم الوقت المطلوب لاستعادة العمليات في خط الأنابيب.

وأضاف: لكن خلف الكواليس، اتخذت الشركة خطوات مبكرة لإخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي، واتبعت تعليمات ساعدت المحققين على تتبع الدفع إلى محفظة العملة النقدية التي تستخدم من قِبل القراصنة، والتي يعتقد أن مقرها في .

وربط المسؤولون الأمريكيون بين الهجوم السيبراني ومجموعة قراصنة تعرف باسم "داركسايد"، يقال إنها تتقاسم أدواتها الخبيثة مع مخترقين إجراميين آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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