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شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية

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شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية
بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع

شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام؛ وذلك بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار "كوفيد - 19". والمعتدى عليهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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