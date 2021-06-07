أخبار عاجلة

نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
وفد من المياه الجوفية لمتابعة Hعمال الحماية من أخطار السيول بالقصير -
أوقاف السويس : ختام الدورة العملية في السوشيال ميديا -
"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم -
"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية -
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة -
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته -
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش -
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التعليم يلتقي عددًا من مستثمري "التعليم الأهلي" ويؤكد أهمية الشراكة والتطوير للعملية التعليمية

Print
بغرض الوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية

وزير التعليم يلتقي عددًا من مستثمري

التقى وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

ونوّه وزير التعليم خلال اللقاء بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-؛ لضمان استمرار تطوير التعليم في . مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعَيْن العام والخاص الأهلي للوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى إلى تمكين قطاع التعليم الأهلي؛ ليكون مساهمًا في الخطط والبرامج التطويرية للتعليم، ومشاركًا في تنمية المجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة. مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم كفاءة المنظومة التعليمية، بما فيها قطاع التعليم الأهلي، وتمكينه من دوره الحيوي والمهم في التطوير والتدريب والتأهيل.

شهد اللقاء تقديم عرض مشترك من مركز تطوير المناهج والبرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية العامة عن تطوير المناهج، والخطط الدراسية والفصول الثلاثة. كما شهد اللقاء تفاعلاً من ملاك المدارس الأهلية والعالمية الذين بلغ عددهم حضوريًّا ٢٢ مستثمرًا، وعن بُعد أكثر من ٣٠٠ مستثمر من مختلف مناطق ومحافظات السعودية، الذين أكدوا خلال اللقاء جاهزية القطاع الأهلي لمواكبة الجوانب التطويرية في التعلم الذي تقوده الوزارة. كما استعرضت بعض المدارس تجاربها في تطبيق الفصول الثلاثة، وأثره على بناء شخصية الطالب ونواتج التعلم.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، وعواطف الحارثي وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي، والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية الدكتور إبراهيم الحميدان، والمشرف العام على مركز تطوير المناهج الدكتور سامي الشويرخ، ومساعد المشرف العام لمركز تطوير المناهج الدكتور محمد البنيان، ومستشار مركز تطوير المناهج الدكتورة مها العجمي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وزير التعليم يلتقي عددًا من مستثمري

وزير التعليم يلتقي عددًا من مستثمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

وزير الزراعة يلتقي برئيس شركة أمات الدواجن السعودية لدعم الاستثمار الداجني (صور)

وزير الزراعة يلتقي برئيس شركة أمات الدواجن السعودية لدعم الاستثمار الداجني (صور)