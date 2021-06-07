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المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب

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المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب
استهدفت بقذائف المدفعية قرى ومحيط نقطة تركية

المعارضة السورية تتهم نظام

اتهمت مصادر في المعارضة السورية، النظام السوري اليوم (الاثنين)، بحشد قواته والميليشيات المتحالفة معه حول مناطق بمحافظتي إدلب وريف حلب، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أن نظام بشار الأسد أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، استهدفت بقذائف المدفعية قرى إبلين وبليون ومحيط النقطة العسكرية التركية في تل الشيخ قرب قرية بليون.

وبيّن القائد العسكري أن قوات النظام السوري أرسلت كذلك تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو كهف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج، التي تربط مناطق سيطرة النظام مع قوات "قسد".

وأضاف أن هناك قوات للنظام السوري معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وقوات "قسد" ربما للضغط على تركيا و"قسد" بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج وعقد لقاء عشائري، أمس في معبر التايهة لدعم الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة "قسد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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