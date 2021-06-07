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سعد الحريري يطالب اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية

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سعد الحريري يطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية سعد الحريري يطالب اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية

جي بي سي نيوز :- طالب رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري، الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وقال مكتب الحريري في بيان يوم السبت: "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر".

وأضاف: "وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وتابع قائلا: "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية".

ودعا الحريري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.

وأفاد الحريري بأنه يخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

واختتم بيانه قائلا: "انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

المصدر: ار تي + وكالات

جي بي سي نيوز

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