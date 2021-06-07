"بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي

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أشار إلى عدم تأكد واشنطن من جاهزية طهران للوفاء بالتزاماتها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين: "إن أمريكا لا تزال تجهل إذا كانت إيران تريد فعلاً العودة إلى احترام التزاماتها في الاتفاق النووي".

وأضاف "بلينكن" خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن: "من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق، ولا نزال نختبر الاقتراح"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتستأنف الجلسة السادسة -وربما الأخيرة- من المحادثات نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.