أخبار عاجلة

نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
وفد من المياه الجوفية لمتابعة Hعمال الحماية من أخطار السيول بالقصير -
أوقاف السويس : ختام الدورة العملية في السوشيال ميديا -
"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم -
"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية -
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة -
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته -
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش -
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي

Print
"بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي "بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي
أشار إلى عدم تأكد واشنطن من جاهزية طهران للوفاء بالتزاماتها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين: "إن أمريكا لا تزال تجهل إذا كانت إيران تريد فعلاً العودة إلى احترام التزاماتها في الاتفاق النووي".

وأضاف "بلينكن" خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن: "من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق، ولا نزال نختبر الاقتراح"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتستأنف الجلسة السادسة -وربما الأخيرة- من المحادثات نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط

"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم