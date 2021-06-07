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وزير يمني: تكريم "حماس" للقتلة الأطفال باليمن مستفز لملايين اليمنيين ويكشف سوء النوايا

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وزير يمني: تكريم "حماس" للقتلة الأطفال باليمن مستفز لملايين اليمنيين ويكشف سوء النوايا وزير يمني: تكريم "حماس" للقتلة الأطفال باليمن مستفز لملايين اليمنيين ويكشف سوء النوايا
أكد في تصريح لـ"سبق": مواقف حماس صادمة ولا تخدم القضية الفلسطينية

وزير يمني: تكريم

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق الدكتور أحمد عطية، أن تكريم حماس للحوثي أمر مستفز لملايين اليمنيين ولا يخدم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حماس بسلوكها تبث انحرافها عن الطريق وتواطؤها مع "نظام الملالي" الذي ينشر الدمار في أمتنا العربية والإسلامية، وهو سلوك يكشف الوجه القبيح لتلك المنظمة الموالية لطهران.

وقال في تصريح خاص لـ"سبق": "منذ الأزل ومواقف الشعب اليمني واضحة وصادقة مع قضية فلسطين بكل مكوناتها"، مضيفاً: "كنا نعذر حماس حينما تشكر إيران ونقول: ربما إيران تدعم في السر ونحن لا نعلم (مع أني أشك في ذلك)، لكن أن يصل الحد إلى تكريم قتلة الأطفال والنساء في صنعاء قيادة الحوثي، فهذا أمر غير مبرر ولا مقبول، ولا يخدم فلسطين".

وشدد "عطية" على أن ما قام به ممثل حماس باليمن جرم كبير ويستفز مشاعر 30 مليون يمني عانوا من الجبروت الحوثي والطغيان الذي قامت به المليشيات المدعومة من إيران بحق أبناء الشعب اليمني ونهب ثرواته ومقدراته.

وتساءل "عطية": "ما الذي قدمه الحوثي لغزة وحماس غير جمع الأموال وتحويلها لجبهات القتال لقتل اليمنيين باسم فلسطين؟! مضيفاً: "أليس فيكم يا حماس رجل رشيد؟! حسبنا الله ونعم الوكيل!".

ووصف "عطية" موقف حماس بالصادم والمستفز للشعب اليمني تقوم به حركة حماس من خلال تكريم القتلة والاحتفاء بهم؛ تزامناً مع إحراق وتفحم جثة "ليان" ضمن مسلسل السقوط والفضائح.

وختم الدكتور أحمد عطية تصريحه لـ"سبق" قائلاً: "بالأمس حماس تشكر إيران، وقبله تبكي دماً على الهالك سليماني، وتقيم مخيمات عزاء، وترسل وفود تعزية، واليوم تكرم قتلة (ليان) والشعب اليمني"، مبيناً أنها "مواقف تبث للعالم العربي والإسلامي اتحاد جماعة الإخوان مع نظام الملالي لحرب الإسلام وأهله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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