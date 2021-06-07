شاهد.. انطلاق برنامج تأهيل القيادات الشابة بوزارة الشؤون الإسلامية

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"الريس": نهدف لبناء جيل من القياديين المتميزين يحقق رؤية المملكة

انطلقت اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ فعاليات البرنامج التأهيلي للقيادات الشابة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بمشاركة "٤٣" موظفاً من المميزين في أعمالهم ولديهم إسهامات ملموسة في تطوير أعمال الوزارة.

وفي التفاصيل، بدأ البرنامج بكلمة لمدير وحدة المراسم بالوزارة وليد بن سليمان الريس أكد فيها حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الرقي بالموظف وتسليحه بالدورات القيادية لبناء جيل طامح محقق لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وبين "الريس" أن هذه الدورة ستكون انطلاقة لبناء جيل من القياديين المتميزين بمشيئة الله حيث اختير عدد (٤٣) من الموظفين الذين وجدت فيهم روح التميز والمبادرة والعطاء.

وقدم الريس ــ في ختام كلمته ــ الشكر للوزير "آل الشيخ" على ما يبذله لخدمة أبنائه منسوبي الوزارة كما قدم شكره للإدارة العامة للموارد البشرية وفريق العمل الذين حرصوا على تنفيذ هذا البرنامج في ظل هذه الظروف من الجائحة وتطبيقهم للإجراءات النظامية في التنظيم والتباعد سائلاً الله التوفيق للجميع.

وانطلق البرنامج الأول بلقاء مع المدير العام للموارد البشرية صالح بن علاء الخزيم، حول منظومة القيادة وما تشمله من أساسيات الوظيفة العامة وأخلاقياتها وقيمها ومحظوراتها.

وتأتي هذه الدورة - التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع - في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة، بتوجيه ومتابعة الوزير "آل الشيخ"، للتركيز على تطوير قدرات الموظفين لبناء جيل من القيادات الشابة.