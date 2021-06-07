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"عسيري" تطعيم 70 % ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة لـ"كورونا" على الأقل بنهاية يوليو

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"عسيري" تطعيم 70 % ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة لـ"كورونا" على الأقل بنهاية يوليو "عسيري" تطعيم 70 % ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة لـ"كورونا" على الأقل بنهاية يوليو

أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية،‏ أنه سيتم تطعيم 70 % ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل بنهاية شهر يوليو 2021.

وبيَّن الدكتور عبدالله عسيري أنه فيما يتعلق بالجرعة الثانية، وفي ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة -بإذن الله- بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة؛ لذلك فالأهداف المرحلية هي تطعيم ٧٠٪ ممن بلغ ١٨ عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو ٢٠٢١م.

وأضاف: "بجدولة الجرعة الثانية خلال ٣ أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة، وتشمل حاليًا: من بلغ ٦٠ سنة وأكبر، السمنة المفرطة، زراعة الأعضاء، السرطان النشط وفشل الكلى، وتضاف لهم فئات أخرى تباعًا حسب التقييم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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