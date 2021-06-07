أخبار عاجلة

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم -
"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية -
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة -
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته -
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش -
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية -
بعد قرار حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. احذروا هذه التطبيقات سيئة السمعة وتقودك إلى السجن -
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات

Print
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات
من بينها تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عاماً.. وتعديل اسم الأب أو الجد

الأحوال المدنية تلغي اشتراط

ألغت الأحوال المدنية بعض الحالات التي تتطلب الإعلان في الصحف، والمطالبات بصكوك من كتابات العدل؛ تسهيلاً للإجراءات.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع "تويتر": تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية؛ تم إلغاء الإعلان في الصحف، والمطالبة بصكوك من كتابات العدل للحالات التالية "تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عاماً، والتعديل في اسم الأب أو الجد الأول، أو إضافة اسم الجد الثاني".

وأضافت: من الحالات التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته